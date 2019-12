Condividi | Cor 9:08 Consiglio comunale unanime ad Alghero: «Modificato in più parti e in modo sostanziale la proposta della Giunta e dell’Assessore Di Gangi, offrendo alla città un nuovo strumento che, se ben gestito, può essere d’ausilio per la destinazione Alghero» Il Tavolo unisce l´Aula: Giunta cassata



ALGHERO - «Inizialmente eravamo scettici sull’utilità di un’ulteriore tavolo sul turismo e in parte lo siamo ancora, ma in aula abbiamo sentito il dovere di contribuire a migliorare in modo sensibile il regolamento che governerà questo tavolo permanente per il turismo. Abbiamo voluto che si ampliasse la partecipazione all’organismo consultivo per garantire il coinvolgimento di più parti della società inserendo i rappresentanti del turismo religioso, dei beni culturali e delle sovrintendenze, dello sport, delle borgate e dei quartieri, delle organizzazioni agricole».



Ad Alghero col voto unanime di tutti i 19 consiglieri comunali presenti venerdì in Aula, nasce il nuovo Tavolo permanente per il Turismo, una vera e propria consulta nella realtà, ed i gruppi 5 Stelle, Per Alghero, Sinistra in Comune, Pd e Futuro Comune sottolineano con soddisfazione il risultato [



«Ora l’augurio è che la Consulta si metta al lavoro in tempi brevi, in modo da superare l’immobilismo in termini di programmazione turistica che, passati oramai sei mesi dall’insediamento della giunta, sta iniziando ad essere seriamente preoccupante. Ci auguriamo, inoltre, che la fondazione Alghero si metta a completa disposizione del nuovo organismo consultivo e dia ad esso tutto il contributo necessario sia in termini di supporto tecnico ma soprattutto in termini di apporto economico» concludono tutti i consiglieri dei gruppi di Minoranza.



