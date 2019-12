Condividi | Antonio Burruni 9:56 Seconda vittoria consecutiva per la compagine algherese che al PalaCorbia, nel match valido per la quinta giornata del girone di ritorno del campionato regionale di serie B di pallacanestro femminile, ha battuto 66-54 l´Astro Cagliari Basket: la Mercede concede il bis



ALGHERO - La Mercede concede il bis. Seconda vittoria consecutiva per la compagine algherese che al PalaCorbia, nel match valido per la quinta giornata del girone di ritorno del campionato regionale di serie B di pallacanestro femminile, ha battuto 66-54 l'Astro Cagliari.



Pronti via e dopo una buona partenza ospite (0-5 e 2-7), le padrone di casa prendono in mano le redini della partita, con un 17-0 parziale, fino al 19-7, per poi arrivare alla prima sirena sul 19-9. Nel secondo quarto, le ospiti ritornano in parità (25-25), ma la Mercede non ci sta e si va al riposo sul 34-27. Al rientro dall'intervallo lungo, parziale 0-7 Astro e nuova parità sul 34-34. Partita che procede a strappi. Controbreak locale 16-8 e si inizia l'ultimo quarto sul 51-42. Ultimo periodo senza lampi e la Mercede centra la vittoria.



Top scorer del match Asia Kaleva, autrice di 23punti, unica algherese in doppia cifra. Tra le ospiti, bene l'ex Mercede Tatiana Martellini, con 16 punti, seguita da Loddo con 10.



MERCEDE ALGHERO-ASTRO CAGLIARI 66-54:

MERCEDE ALGHERO: Kaleva 23, Spiga, Corbia 4, Zidda 6, Masnata 8, Zoncu, Canu 8, Usai 8, Laconi, Monti, Milia 3, Obinu 6. Coach Manuela Monticelli.

ASTRO CAGLIARI Chessa, Bardi 3, Martellini 16, Ibba 8, A.Loddo 2, Cavalieri 2, Cocco 8, F.Loddo 10, Badellino 5. Coach Carla Tola.

