Condividi | A.B. 0:06 Vittoria al cardiopalma nel game 9 della Basketball champions league: dopo 40´ di battaglia, il Banco di Sardegna Dinamo Sassari si impone 92-89 sul Turk Telekom Ankara e si issa in vetta al gruppo A Bcl: la Dinamo vola in testa



SASSARI - Vittoria al cardiopalma nel game 9 della Basketball champions league: dopo 40' di battaglia, il Banco di Sardegna Dinamo Sassari si impone 92-89 sul Turk Telekom Ankara. Nell'ultima sfida di coppa del 2019, i sassaresi si issano in vetta al gruppo A di Bcl.



Starting five biancoverde con Spissu, Bilan, Evans, Pierre e Vitali, Ankara risponde con Johnson, Baygul, Fall, Witjer e Campbell. I padroni di casa partono forte, siglando un break di 5punti con Pierre e Vitali. Gli ospiti si sbloccano con Wiltjer ma Spissu ricaccia indietro l’offensiva turca con la bomba e l’assist per la schiacciata di Evans, che vale il 10-3. Time-out Ankara. La Turk Telekom riparte bene ed accorcia le distanze con Witjer, che riporta i suoi a -1, ma Vitali e Pierre rispondono. 2+1 di McLean, che entra in partita, poi 5punti di Jerrells chiudono la prima frazione sul 26-23. Il canestro di McLean apre il secondo quarto, Ankara sigla parità e sorpasso con un parziale di 0-8. Coach Pozzecco ci vuole parlare su: Gentile sblocca i biancoverdi dall’arco ed è parziale sassarese con Bilan dalla media, canestro and one di CJ e seconda bomba di Gentile (41-33). Wiltjer blocca l’emorragia, ma i sassaresi gestiscono il vantaggio con Bilan e McLean, alla seconda sirena si va al riposo sul 47-38.



Al rientro dall'intervallo lungo, l’offensiva isolana incespica per lunghi minuti dopo aver scritto il +10 con Vitali dall’arco. Il Turk Telekom approfitta del burnout sassarese e costruisce un break di 0-13 che vale parità e sorpasso. La reazione biancoverde ha la grinta di Vitali, che per due volte inchioda il canestro in contropiede e conduce i suoi nuovamente avanti (61-59). Tecnico alla panchina sassarese: Campbell non sbaglia ed è -1. Botta e risposta dall’arco tra Hunter e Vitali. La tripla di Hunter chiude il terzo quarto sul 64-66. La tensione si alza a dismisura: alla sirena del 30' arriva un tecnico sanzionato a Pierre, due tecnici alla panchina sassarese ed espulsione per il presidente Stefano Sardara. Ankara ringrazia e si porta avanti (67-72). La bomba di Jerrells suona la carica sassarese, i turchi rispondono con Wiltjer. È Gentile a caricarsi la squadra sulle spalle e riportarla a -2 con poco più di 5’ da giocare. La tripla di Hunter tiene avanti gli ospiti. La tripla di Jerrells vale l'82-82, con 3’22” da giocare. Campbell risponde dalla lunga distanza, Spissu monetizza il fallo di Campbell e viceversa. Ci pensa ancora CJ a ristabilire la parità dai 6,75. È una sfida apertissima, quando inizia l’ultimo giro di cronometro il risultato è 89-89. Jerrells cerca il reverse, ma arriva la correzione di Evans per il 91-89 con 22”. Coach Goren chiama minuto. Gli ospiti perdono palla e c’è il fallo di Baygul: Pierre a cronometro fermo fa 1/2, ma la preghiera di Hunter si spegne lontano dal canestro.



BANCO DI SARDEGNA DINAMO SASSARI–TURK TELEKOM ANKARA 92-89:

BANCO DI SARDEGNA DINAMO SASSARI: Spissu 9, McLean 8, Bilan 8, Bucarelli, Devecchi, Sorokas 2, Evans 4, Magro, Pierre 10, Gentile 15, Vitali 20, Jerrells 16. Coach Gianmarco Pozzecco.

TURK TELEKOM ANKARA: Johnson 10, Hujnter 12, Baygul 5, Kaya, Edge, Fall 4, Bayrak, Guven 7, Taskiran, Wiltjer 25, Besok, Campbell 26. Coach Burak Goren.

PARZIALI: 26-23, 47-38, 64-66.



Nella foto: Jamel Mclean Commenti SASSARI - Vittoria al cardiopalma nel game 9 della Basketball champions league: dopo 40' di battaglia, il Banco di Sardegna Dinamo Sassari si impone 92-89 sul Turk Telekom Ankara. Nell'ultima sfida di coppa del 2019, i sassaresi si issano in vetta al gruppo A di Bcl.Starting five biancoverde con Spissu, Bilan, Evans, Pierre e Vitali, Ankara risponde con Johnson, Baygul, Fall, Witjer e Campbell. I padroni di casa partono forte, siglando un break di 5punti con Pierre e Vitali. Gli ospiti si sbloccano con Wiltjer ma Spissu ricaccia indietro l’offensiva turca con la bomba e l’assist per la schiacciata di Evans, che vale il 10-3. Time-out Ankara. La Turk Telekom riparte bene ed accorcia le distanze con Witjer, che riporta i suoi a -1, ma Vitali e Pierre rispondono. 2+1 di McLean, che entra in partita, poi 5punti di Jerrells chiudono la prima frazione sul 26-23. Il canestro di McLean apre il secondo quarto, Ankara sigla parità e sorpasso con un parziale di 0-8. Coach Pozzecco ci vuole parlare su: Gentile sblocca i biancoverdi dall’arco ed è parziale sassarese con Bilan dalla media, canestro and one di CJ e seconda bomba di Gentile (41-33). Wiltjer blocca l’emorragia, ma i sassaresi gestiscono il vantaggio con Bilan e McLean, alla seconda sirena si va al riposo sul 47-38.Al rientro dall'intervallo lungo, l’offensiva isolana incespica per lunghi minuti dopo aver scritto il +10 con Vitali dall’arco. Il Turk Telekom approfitta del burnout sassarese e costruisce un break di 0-13 che vale parità e sorpasso. La reazione biancoverde ha la grinta di Vitali, che per due volte inchioda il canestro in contropiede e conduce i suoi nuovamente avanti (61-59). Tecnico alla panchina sassarese: Campbell non sbaglia ed è -1. Botta e risposta dall’arco tra Hunter e Vitali. La tripla di Hunter chiude il terzo quarto sul 64-66. La tensione si alza a dismisura: alla sirena del 30' arriva un tecnico sanzionato a Pierre, due tecnici alla panchina sassarese ed espulsione per il presidente Stefano Sardara. Ankara ringrazia e si porta avanti (67-72). La bomba di Jerrells suona la carica sassarese, i turchi rispondono con Wiltjer. È Gentile a caricarsi la squadra sulle spalle e riportarla a -2 con poco più di 5’ da giocare. La tripla di Hunter tiene avanti gli ospiti. La tripla di Jerrells vale l'82-82, con 3’22” da giocare. Campbell risponde dalla lunga distanza, Spissu monetizza il fallo di Campbell e viceversa. Ci pensa ancora CJ a ristabilire la parità dai 6,75. È una sfida apertissima, quando inizia l’ultimo giro di cronometro il risultato è 89-89. Jerrells cerca il reverse, ma arriva la correzione di Evans per il 91-89 con 22”. Coach Goren chiama minuto. Gli ospiti perdono palla e c’è il fallo di Baygul: Pierre a cronometro fermo fa 1/2, ma la preghiera di Hunter si spegne lontano dal canestro.BANCO DI SARDEGNA DINAMO SASSARI: Spissu 9, McLean 8, Bilan 8, Bucarelli, Devecchi, Sorokas 2, Evans 4, Magro, Pierre 10, Gentile 15, Vitali 20, Jerrells 16. Coach Gianmarco Pozzecco.TURK TELEKOM ANKARA: Johnson 10, Hujnter 12, Baygul 5, Kaya, Edge, Fall 4, Bayrak, Guven 7, Taskiran, Wiltjer 25, Besok, Campbell 26. Coach Burak Goren.PARZIALI: 26-23, 47-38, 64-66.Nella foto: Jamel Mclean