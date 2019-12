Condividi | Red 9:30 I big del blues tricolore insieme ai nomi di spicco del panorama soul internazionale. Sono questi gli ingredienti dell’intenso fine settimana di domani, sabato e domenica, proposto dalla 28esima edizione di “Rocce rosse blues winter edition”. Si parte domani, alle 21, al “Tonio Dei” di Lanusei Rocce Rosse: arrivano Bennato e Moses



LANUSEI - I big del blues tricolore insieme ai nomi di spicco del panorama soul internazionale. Sono questi gli ingredienti dell’intenso fine settimana di domani, venerdì 20, sabato 21 e domenica 22 dicembre, proposto dalla 28esima edizione di “Rocce rosse blues winter edition”. Si parte domani, alle 21, al “Tonio Dei” di Lanusei, con talenti del calibro di Edoardo Bennato e Moses.



E se il “Peter Pan rock’n’roll tour 2020” di Bennato sarà ad alto contenuto di rock e blues, sospeso tra grandi classici ed ultimi successi, il 31enne artista sardo Moses, già proiettato nel firmamento delle star internazionali, riproporrà le hit che hanno decretato il successo del suo ultimo tour estivo. Ad aprire la serata ci penserà Irene Loche, con il suo ultimo progetto da solista, in un incontro tra sonorità folk e soul. Per sabato, a partire dalle 21, sempre al Tonio Dei, il cartellone di Rrb winter edition 2019, sarà dedicato al soul internazionale, quasi a sottolineare il ritorno del festival alle origini, a quelle atmosfere dense di blues che hanno segnato la storia della kermesse. Così, ecco la Juwana Jenkins blues band, formazione capitanata dalla sua front-woman, considerata una delle migliori voci “black” degli ultimi anni. A concludere la serata ci sarà la Tony Braschi blues band, guidata da uno dei pochi rock bluesman italiani ad aver scalato le classifiche statunitensi.



Rocce Rosse continuerà domenica, sempre a Lanusei, con un’artista del calibro di Ricky Bailey, il fondatore dei Delegation, storica band del soul britannico, famosa per successi internazionali, come “Oh honey”, “Eau de vie”, "The promise of love”. Sarà accompagnato dalla Frankie & Canthina band, una delle tribute band più longeve della storia del blues, da venticinque anni in tour perpetuo nei club e nelle piazze di tutta Italia. La chiusura della 28esima edizione di Rocce Rosse blues winter edition sarà affidata, lunedì 23, nella Chiesa Santa Susanna di Osini, a Gavino Murgia, accompagnato dal Coro di Nuoro, premiato in diverse e prestigiose sedi nazionali ed internazionali, con “Canti della coralità nuorese”, per un concerto che vuole riscoprire radici e canti legati alla tradizione.



