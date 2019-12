Olbia, parcheggi gratis per le festività

18/12/2019 «Reddito di libertà, si a misure attuative» La Giunta regionale, su proposta dell’assessore dell’Igiene, della sanità e dell’assistenza sociale Mario Nieddu, nel corso dell’ultima seduta, ha approvato in via definitiva le misure attuative del Reddito di libertà per le donne vittime di violenza, per l’anno 2019