Salaris, applausi alla Martial Gym

Nella foto: un momento dell'incontro Commenti ALGHERO - La Martial Gym Alghero ha partecipato ai Campionato nazionale di karate organizzati dallo Csen a Fidenza [LEGGI] , dove hanno partecipato 1900 atleti in rappresentanza di 155 società. Il sodalizio algherese ha portato nove atleti in Emilia romagna, conquistando sei medaglie.Titolo italiano per Grazia Gaias, medaglie d'argento per Valentina Falchi [LEGGI] , Maira Barabesi e Gabriele Peghin, gradino più basso del podio per Niccolò Mirabella e Cecilia Gobbino. Domenica, gli atleti, freschi di medaglia, hanno partecipato insieme agli altri iscritti alla Coppa di Sardegna di karate, dove hanno conquistato il podio, salendo spesso sul gradino più alto.Alla società algherese sono andati i complimenti dell'assessore allo Sport del Comune di Alghero Maria Grazia Salaris, che ha ringraziato a nome dell'Amministrazione comunale dirigenti ed atleti per i risultati conseguiti.Nella foto: un momento dell'incontro