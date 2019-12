Condividi | Cor 16:14 Straordinario concerto di Natale in programma domenica 22 dicembre dalle ore 22.30 con l’artista statunitense Juwana Jenkins, in programma al Poco Loco club di Alghero nell’ambito della rassegna “Non solo jazz 2019 Poco Loco: Natale in Blues con Juwana Jenkins



ALGHERO - Bayou club in collaborazione con il Poco Loco di Alghero presentano uno straordinario concerto di Natale, in programma domenica 22 dicembre. Juwana Jenkins con Roberto Testini alla chitarra, Lele Espositi keyboards, Serio Burchiani ai bassi ed Enrico Ferraresi alla batteria.



Juwana Jenkins è una cantante, cantautrice e performer di Filadelfia negli Stati Uniti. Ha pubblicato il suo primo singolo da solista, "Long Time", dopo una lunga carriera di acclamate collaborazioni musicali. E' apparsa sul palco di tutti gli Stati Uniti, Europa e Asia: una delle migliori esportazioni, cantante, cantautrice e performer di Filadelfia ed è pronta a svelare il suo debutto da solista.



Dopo 20 anni di note collaborazioni musicali tra cui il noto suonatore di armonica Charlie Slavik, Juwana Jenkins è diventata famosa per la sua presenza infuocata che fonde i suoni lussureggianti della vecchia scuola con la pura energia moderna. Il nuovo singolo "Long Time" è ora disponibile: un altro motivo per vedere il suo spettacolo esplosivo con la sua fantastica band. Blues e molto altro.