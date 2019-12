Condividi | A.B. 18:24 Nonostante il repentino cambio di guardia sulla panchina, Mehiaoui e compagni hanno dimostrato solidità e compattezza e hanno ottenuto la terza vittoria in campionato, battendo 77-60 la Deco group Amicacci Giulianova Il Gsd Key estate vince e convince



PORTO TORRES - Si conclude 77-60 per il Gsd Key estate Porto Torres sul Deco group Amicacci Giulianova il match valido per la sesta giornata del campionato di serie A Fipic di basket in carrozzina. I turritani sono reduci da un repentino cambio sulla panchina. Clifford Fisher, annunciato la settimana scorsa come coach dei ragazzi del presidente Falchi, è stato bloccato da impegni di lavoro e non gli sarà possibile proseguire: «Siamo davvero dispiaciuti, ma Clifford Fisher non potrà proseguire la sua esperienza alla guida del Gsd Key estate Porto Torres a causa di problemi di lavoro e di spostamento. Ci affidiamo alle mani esperte di Beppe Peretti, che ha accettato di darci una mano per il resto del campionato. Cliff rimarrà comunque un nostro tesserato».



Esordio positivo per Peretti, entusiasta di questa nuova esperienza: «Ho trovato un gruppo compatto, che ha saputo applicare un’ottima difesa. I ragazzi si sono dimostrati tutti partecipi e pronti a mettersi a disposizione della squadra. Questa è una grande qualità, che non deve mai essere data per scontata». Un match che il Gsd ha condotto dal primo periodo (chiuso sul 18-12), con un vantaggio che si è consolidato nel secondo quarto, quando Filipski ha suonato la carica dopo il momentaneo pareggio degli avversari ed un testa a testa che è durato fino a 3' dalla fine del tempo, chiuso con i turritani sopra di 11punti (37-26). La seconda parte del match è rimasta nelle mani dei padroni di casa, che hanno aumentato le rotazioni sfoggiando Mehiaoui in grande spolvero, che non solo ha fatto girare la squadra al meglio, ma ha deliziato i presenti con una tripla dal salotto di casa sua allo scadere. Il terzo quarto si è concluso con i padroni di casa in vantaggio di 19punti (59-40) . L’ultimo quarto se lo sono aggiudicato gli ospiti per 18-22 , ma non è stato sufficiente per colmare il divario tra le due compagini.



«Questa partita l’abbiamo vinta in difesa – dichiara Sofyane Mehiaoui - ma la cosa più entusiasmante è che l’abbiamo vinta tutti. Ognuno ha dato il proprio prezioso contributo e si sono visti i frutti del lavoro di questi mesi e del grande cuore di questi ragazzi. Il contributo di coach Peretti è stato davvero prezioso. Ci ha saputo dare una visione del gioco che solo chi osserva da fuori è in grado di dare e ha individuato gli opportuni aggiustamenti. La partita non ci è mai sfuggita di mano». Notevole la prestazione di Omid Hadiazhar (23punti), in costante crescita dal suo arrivo, mentre il solito Filipski (30punti) si è confermato mvp del match.



GSD KEY ESTATE PORTO TORRES-DECO GROUP AMICACCI GIULIANOVA 77–60:

GSD KEY ESTATE PORTO TORRES: Hadiazhar 23, Filipski 30, Puggioni 4, Mehiaoui 16, Canu 2, Falchi 2, Langiu, Simula, Veloce.

DECO GROUP AMICACCI GIULIANOVA: Sandrella, Marchionni 8, Gharibloo 24, Stupenengo 8, Fares 8, Macek 8, Beginskis 4, Labedzki.

PARZIALI: (18-12, 37-26, 59-40.



Risultati della giornata:

Dinamo lab Banco di Sardegna–3A Millennium 51-58

Gsd Porto Torres–Deco group Amicacci Giulianova 77-60

Santo Stefano Avis–Santa Lucia Roma 83-57

UnipolSai Briantea84 Cantù–Sbs Montello 71-31



Classifica: Santo Stefano Avis 12; UnipolSai Briantea84 Cantù 10; Gsd Porto Torres* e Santa Lucia Roma 6; Deco group Amicacci Giulianova e Sbs Montello 4; Dinamo lab Banco di Sardegna* e 3A Millennium 2. (* una partita in meno).



