Costantino Nivola: ecco il nuovo Cda



ORANI - La Giunta regionale, su proposta dell’assessore della Pubblica istruzione e beni culturali Andrea Biancareddu, ha provveduto a nominare dei rappresentanti della Regione autonoma della Sardegna nel Consiglio di amministrazione della Fondazione “Costantino Nivola”, con sede ad Orani. Visti e valutati i curricula ed il possesso dei requisiti in relazione alle funzioni da svolgere, sono stati nominati Cristina Baiocchi e Gianfranco Oppo.



La Regione ha promosso e partecipato alla creazione della Fondazione per consentire e favorire, tra l'altro, l'analisi sistematica e la valorizzazione dell'opera e del messaggio artistico di Nivola, lo studio dell'arte contemporanea e delle sue forme di comunicazione, nonché lo studio delle trasformazioni artistiche, sociali, culturali della Sardegna nella realtà contemporanea. I membri del Cda, come anche il presidente, durano in carica cinque anni e possano essere riconfermati.