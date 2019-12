Condividi | Antonio Burruni 9:03 Paolo Bassu nel singolare maschile, Anastasia Ogno nel singolare femminile, Bassu e Davide Piras nel doppio maschile, Claudia Bardino e A.Cherchi nel doppio femminile ed ancora Bardino con Cristian Settimi nel doppio misto. Sono loro i vincitori della 58esima edizione dei Campionati Sociali Assoluti del Tennis club Alghero Tc Alghero, Campionati Assoluti: ecco i vincitori



ALGHERO – Paolo Bassu nel singolare maschile, Anastasia Ogno nel singolare femminile, Bassu e Davide Piras nel doppio maschile, Claudia Bardino e A.Cherchi nel doppio femminile ed ancora Bardino con Cristian Settimi nel doppio misto. Sono loro i vincitori della 58esima edizione dei Campionati Sociali Assoluti del Tc Alghero.



Un lungo percorso, costellato dal maltempo che ha prorogato la disputa del torneo, ma che ha incoronato i campioni 2019. I tabelloni sono stati allestiti dal giudice arbitro Giuseppe Calise.



Nel maschile, doppietta per Bassu, che si è aggiudicato il singolare battendo Piras 6-1 4-6 7-5, per poi vincere insieme il doppio, superando 6-2 6-4 Davide Scanu ed Antonello Marrosu. Nel singolare femminile, Ogno l'ha spuntata 6-2 3-6 6-4 su Bardino, che si è aggiudicata il doppio, in coppia con Cherchi, battendo 6-4 6-0 Anna Mura ed Antonella Cuccureddu. Nel doppio misto, Bardino ha fatto il bis, con Cristian Settimi, battendo 6-1 6-4 Matteo Sori e Martina Ingrao.



