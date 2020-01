Condividi | Cor 12:24 «Anche quest’anno i festeggiamenti durante la notte di San Silvestro sono stati un successo. La scelta della grande artista Elisa si è rivelata vincente e l’organizzazione impeccabile» Nizzi esulta: Olbia da record con Elisa



OLBIA - Decine di migliaia di persone hanno salutato il nuovo anno col grande evento del Molo Brin. Ad ascoltare la cantante friulana a Olbia la notte di Capodanno decine di migliaia di persone, almeno trentamila secondo gli organizzatori. Proprio Elisa nel 2002 inaugurò la stagione dei concerti in piazza, ma quello del 2019 ha registrato un vero e proprio record di partecipazione.



Esulta Settimo Nizzi, il sindaco della città gallurese. «Anche quest’anno i festeggiamenti durante la notte di San Silvestro sono stati un successo. La scelta della grande artista Elisa si è rivelata vincente e l’organizzazione impeccabile ha fatto sì che l’evento si sia svolto nella più totale sicurezza ed abbia avuto tutte le caratteristiche di una grande festa per il territorio».



A nome dell'amministrazione comunale e dell'intera città, il sindaco Nizzi rivolge i più sentiti ringraziamenti per il prezioso contributo a tutti gli attori coinvolti. «Senza il vostro impegno non sarebbe stato possibile raggiungere questo importante risultato che ha consentito ad Olbia di festeggiare nel modo più appropriato l'arrivo del nuovo anno e di varcare i confini regionali grazie alla visibilità mediatica che il concerto ha scaturito» conclude il Primo cittadino olbiese.