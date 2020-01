Condividi | Antonio Burruni 9:01 La compagine algherese inizia nel migliore dei modi il 2020, battendo 64-63 le sassaresi del Sant’Orsola nell’ultimo turno della regular season del campionato regionale di serie B di pallacanestro femminile. Sabato, via alla Fase a orologio Basket: la Mercede doma la capolista



ALGHERO – Inizia nel migliore dei modi il 2020 della Mercede Alghero, che nell’ultima giornata della regular season del campionato regionale di serie B di pallacanestro femminile batte 64-63 la capolista Sant’Orsola. La compagine algherese chiude al quarto posto la prima fase del torneo ed è pronta a gettarsi nella mischia della fase a orologio, che prenderà il via sabato 11 gennaio.



Nella prima metà del quarto d’avvio c’è equilibrio fino al 10-10, poi in parziale ospite di 2-12 indirizza il risultato fino al 14-24 vidimato dalla prima sirena. Le sassaresi prova a dare la spallata decisiva arrivando fino al +12 (19-31), ma le ragazze di coach Manuela Monticelli non ci stanno, passano il periodo peggiore e rosicchiano progressivamente il distacco, fino al -5. Si va negli spogliatoi sul 26-31.



Al rientro dall’intervallo lungo, la Mercede continua la sua lenta rimonta, aggancia le avversarie sul 37-37 (a -4’47” dalla terza sirena) e chiudono il periodo in vantaggio 50-48. L’equilibrio prosegue anche negli ultimi 10’ di gara. Le algheresi si presentano sul +4 a 90” dalla fine ma, complice la gestione errata di un paio di palloni, fanno rientrare le avversarie fino al -1: si gioca tutto sull’ultima palla, ma la difesa locale ha la meglio sull’attacco ospite: i tifosi di casa possono esultare.



Top scorer del match Asia Kaleva, che con 32 punti festeggia nel migliore di modi il suo 16esimo compleanno. Tra le padrone di casa, in doppia cifra anche Giulia Canu, autrice di 12punti con 4triple. Per le ospiti, 15punti di Loriga e 14 a testa per Dioume e Fidossi.



MERCEDE ALGHERO-SANT’ORSOLA SASSARI 64-63:

MERCEDE ALGHERO: Kaleva 32, Spiga 7, Scarpa, Lubrano, Corbia 8, Zidda, Masnata, Canu 12, Migoni, Laconi, Milia 2, Obinu 3. Coach: Manuela Monticelli.

SANT'ORSOLA SASSARI: Flauret 4, Perantoni 2, Fidossi 14, Sanna 4, Luciano, Loriga 15, Sanna P., Delogu, Saba 2, Rassu 8, Tanda, Dioume 14. Coach: Andrea Vasconi.

PARZIALI: 14-24, 26-31, 50-48.



