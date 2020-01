Condividi | A.B. 21:18 Tutto pronto al Palazzetto dello sport “Alberto Mura” di Porto Torres per il sentito derby isolano, in programma domani sera e valido come recupero per il campionato di serie A di basket in carrozzina Gsd Key estate si prepara per il derby contro Dinamo lab



PORTO TORRES - Un inizio di anno impegnativo per il Gsd Key estate Porto Torres, che si apre con il sentitissimo derby del nord Sardegna contro la Dinamo lab. Il match, inizialmente previsto in calendario il 30 novembre, era stato rimandato per problemi legati alla disponibilità della struttura di Porto Torres e si giocherà domani, mercoledì 8 gennaio, alle 20, al Palazzetto dello sport “Alberto Mura”.



La posta in palio non è solo la supremazia sul territorio, ma la possibilità di mettere in cassaforte per i ragazzi del Gsd, al momento terzi in classifica a pari punti con Santa Lucia Roma (ma, appunto, con una partita in meno), il pass per la Final four di Coppa Italia, in calendario venerdì 20 e sabato 21 marzo. Invece, i sassaresi avrebbero l’opportunità di prendere un po’ di ossigeno e lasciare l’ultimo posto in classifica.

«Sappiamo bene che il derby non è mai una partita come le altre – dichiara il presidente-giocatore della compagine portotorrese Bruno Falchi - Il coinvolgimento emotivo è inevitabile, partite come questa portano con se emozioni speciali. Penso ai nostri Gian Pietro e Dario (Simula e Langiu), che sono gli ex di turno, e confido nel fatto che saranno capaci di trasformare questi sentimenti nella giusta carica agonistica. Per questo motivo abbiamo bisogno del sostegno di tutti. Vorremmo un palazzetto molto caldo e abbiamo pensato anche a coccolare un po’ il nostro pubblico ed invitarlo per uno specialissimo aperitivo, che avrete il piacere di scoprire al palazzetto».



(Foto Claudio Atzori) Commenti PORTO TORRES - Un inizio di anno impegnativo per il Gsd Key estate Porto Torres, che si apre con il sentitissimo derby del nord Sardegna contro la Dinamo lab. Il match, inizialmente previsto in calendario il 30 novembre, era stato rimandato per problemi legati alla disponibilità della struttura di Porto Torres e si giocherà domani, mercoledì 8 gennaio, alle 20, al Palazzetto dello sport “Alberto Mura”.La posta in palio non è solo la supremazia sul territorio, ma la possibilità di mettere in cassaforte per i ragazzi del Gsd, al momento terzi in classifica a pari punti con Santa Lucia Roma (ma, appunto, con una partita in meno), il pass per la Final four di Coppa Italia, in calendario venerdì 20 e sabato 21 marzo. Invece, i sassaresi avrebbero l’opportunità di prendere un po’ di ossigeno e lasciare l’ultimo posto in classifica.«Sappiamo bene che il derby non è mai una partita come le altre – dichiara il presidente-giocatore della compagine portotorrese Bruno Falchi - Il coinvolgimento emotivo è inevitabile, partite come questa portano con se emozioni speciali. Penso ai nostri Gian Pietro e Dario (Simula e Langiu), che sono gli ex di turno, e confido nel fatto che saranno capaci di trasformare questi sentimenti nella giusta carica agonistica. Per questo motivo abbiamo bisogno del sostegno di tutti. Vorremmo un palazzetto molto caldo e abbiamo pensato anche a coccolare un po’ il nostro pubblico ed invitarlo per uno specialissimo aperitivo, che avrete il piacere di scoprire al palazzetto».(Foto Claudio Atzori)