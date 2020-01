Condividi | Red 21:28 L´8 marzo, uomini e donne, che avranno scelto di aderire all´iniziativa, riempiranno Piazza Castello di coperte fatte a mano, il cui ricavato della vendita andrà al “Progetto Aurora”, a favore delle donne vittime di violenza Viva Vittoria fa tappa a Sassari



SASSARI - Sassari partecipa al progetto “Viva Vittoria”, che farà tappa in Piazza Castello l'8 marzo. Per quella data, uomini e donne, che avranno scelto di aderire all'iniziativa, riempiranno la piazza di coperte fatte a mano, il cui ricavato della vendita andrà al Progetto Aurora, a favore delle donne vittime di violenza. L'evento è stato presentato questa mattina (giovedì), a Palazzo Ducale, dagli assessori comunali ai Servizi sociali Antonello Sassu ed alle Pari opportunità Rosanna Arru, dalla presidente dell'associazione Cristina Begni, da Roberta Palmieri e Silvia Lumini e dalle organizzatrici e referenti per Sassari Angela Gandin e Caterina Cirotto.



Viva Vittoria rientra tra le attività organizzate e patrocinate dal Comune di Sassari ed inserite nel programma “Non solo un giorno”. Si tratta del progetto ideato dall'Amministrazione e partito il 25 novembre, Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, che prevede per tutto l'anno momenti di riflessione e sensibilizzazione sul fenomeno dei femminicidi e delle violenze di genere. Con Viva Vittoria, le persone che scelgono di aderire realizzano un quadrato in maglia 50x50centimetri, a ferri o ad uncinetto, da firmare con il proprio nome. I quadrati raccolti sono poi cuciti con un filo rosso, quattro alla volta, ad opera delle volontarie, per creare coperte che copriranno un luogo simbolo di una città dando vita all’installazione.



Le coperte saranno oggetto di una raccolta fondi a sostegno di associazioni contro la violenza sulle donne del territorio della città che ha aderito al progetto. Per Sassari, come detto, è stata scelta Piazza Castello ed il Progetto Aurora. I quadrati devono essere consegnati entro giovedì 20 febbraio al centro di raccolta e domenica 8 marzo diventeranno un'immensa opera condivisa esposta in piazza. Il progetto, patrocinato dal Comune di Sassari, gode del sostegno della “Scuolaimparalarte” e de “Il negozio dei filati”. Per ulteriori informazioni, si può telefonare al numero 079/273275 o inviare una e-mail agli indirizzi web info@ilnegoziodeifilati.it o vivavittoria.sassari@gmail.com.



