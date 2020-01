video Condividi | A.B. 22:06 Nel primo match del 2020 disputato sul parquet del PalaSerradimigni, il Banco di Sardegna Sassari batte l´OpenJobMetis Varese 93-87 e centra l´ottava vittoria consecutiva nel campionato Lba. Esordio in campionato per l´ala lituana Paulius Sorokas, visto fin qui solo in Basketball champions league Basket: Dinamo sull´ottovolante



SASSARI - Nel primo match del 2020 disputato sul parquet del PalaSerradimigni, il Banco di Sardegna Dinamo Sassari batte l'OpenJobMetis Varese 93-87 e centra l'ottava vittoria consecutiva nel campionato Lba. Esordio in campionato per l'ala lituana Paulius Sorokas, visto fin qui solo in Basketball champions league.



Canestro lampo di Pierre, poi è miniparziale ospite: 2-4. Bilan impensierisce subito la difesa avversaria e porta avanti il Banco, coach Caja deve fare i conti con i due falli di Peak e Vene, ma Varese c’è e si porta a +5. A spezzare l’inerzia è Sorokas dall’angolo: 11-13 al 4’. La Dinamo si tiene a contatto grazie ai tanti falli subiti ed ai conseguenti liberi a segno (5/7), mentre gli ospiti sono quasi perfetti dai 6,75 nei primi 5' (4/6) e continuano a condurre il match, Sorokas fa tutto da solo: le sue triple valgono parità e sorpasso: 23-20 all’8’. Pozzecco ruota i suoi, Peak impatta ed è ancora parità, ci pensa Pierre con un gioco da 3punti a chiudere la prima frazione sul 28-25. Riparte bene Varese con Jakovics, ma il Banco cambia marcia e costruisce un parziale di 8-0 con un Pierre perfetto dal campo (5/5), Caja costretto a chiamare time-out sul 36-27. L’OpenJobMetis reagisce e dimezza il gap, Dinamo confusionaria, il minuto del Poz non sortisce effetti ed è tutto da rifare: 38-37 al 14’. Bilan a cronometro fermo interrompe lo 0-8 lombardo, ma è una Dinamo che non riesce a trovare equilibrio in attacco e si aggrappa a Bilan per ricacciare indietro l’offensiva ospite. Tambone firma 7punti importanti, Spissu sbaglia il primo libero della stagione, il Banco lavora bene sotto le plance (20-11 i rimbalzi) e consolida pian piano il vantaggio: si va negli spogliatoi sul 50-43.



Al rientro dall'intervallo lungo, Spissu e Vitali scavano il primo vero solco (+14), 4falli di squadra per Varese nei primi 2' della terza frazione e 4 anche per Peak. Gli uomini di coach Caja riescono comunque a segnare ed a limitare il Banco: 62-55 al 25’. Gli ospiti risalgono fino al -3, ancora una volta le triple sono provvidenziali per i biancoblu, quelle di Vitali e Jerrells arrivano al 28’ e scrivono il +8. Varese corre e lotta su ogni pallone, la difesa avversaria raddoppia su Bilan, ma Vitali è una sentenza dai 6,75. Varese può solo ridurre il gap: al 30’ è75-70. Simmons apre l’ultima frazione con due schiacciate e da energia ai suoi riportandoli sul -1, Poz chiama immediatamente il minuto. Varese si conferma squadra tosta, Bilan e Pierre si confermano top scorer del Banco, ma Tambone trova la sua miglior serata al tiro e firma il sorpasso: 79-80 al 35’. Vitali, prezioso su entrambi i lati del campo, dalla lunetta riporta avanti la Dinamo. Quinto fallo di Clark, l’Openjobmetis non molla e sembra avere più energia. I liberi di Gentile pareggiano i conti dopo la fiammata del duo Tambone-Simmons: 85-85 al 38’. Finale ad alta tensione, si sbaglia tanto e gli ospiti sono meno cinici, la Dinamo ai liberi chiude i conti con Spissu, Gentile e Pierre: finisce 93-87.



BANCO DI SARDEGNA DINAMO SASSARI-OPENJOBMETIS VARESE 93-87:

BANCO DI SARDEGNA DINAMO SASSARI: Spissu 8, Bilan 18, Re ne, Bucarelli, Devecchi, Sorokas 13, Evans ne, Magro 2,Pierre 22, Gentile 10, Vitali 14, Jerrells 6. Coach Gianmarco Pozzecco.

OPENJOBMETIS VARESE: Peak 6, Clark 19, De Vita ne, Jakovic 10, Natali, Vene 6, Cervi, Simmons 13, Mayo 5, Tambone 22, Gandini ne, Ferrero 6. Coach Attilio Caja.

ARBITRI: Alessandro Martolini, Fabrizio Paglialunga ed Alessandro Nicolini.

PARZIALI: 28-25, 50-43, 75-70.



