Si ribaltano in curva: due feriti gravi in ospedale

PATTADA – Attorno alle 8.30 di oggi (lunedì), si è registrato un incidente automobilistico lungo la Strada statale 128bis, tra Pattada ed il bivio per Osidda. Mentre percorreva la strada in direzione Nuoro, un'auto si è ribaltata all'uscita da una curva ed è rimasta adagiata sulla cappotta al bordo della carreggiata.



I due occupanti, sono rimasti all'interno dell'abitacolo e per estrarli è stato necessario l'intervento della squadra operativa del Distaccamento dei Vigili del fuoco di Ozieri. Il passeggero dell'auto è stato trasportato all'ospedale di Nuoro con l'elisoccorso del 118, mentre la donna alla guida è stata trasferita all'ospedale di Ozieri in ambulanza.



Le condizioni dei due feriti appaiono gravi. Sul luogo dell'incidente, con i Vigili del fuoco ed il personale medico del 118,sono intervenuti anche i Carabinieri di Pattada ed i volontari di Ozieri e di Bono.