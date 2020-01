Condividi | Red 21:00 Ad annunciarlo è la deputata algherese del Movimento 5 stelle Paola Deiana: «Oggi abbiamo segnato un punto importante in questa guerra: abbiamo stanziato 385milioni di euro per le Regioni per rimuovere finalmente l´amianto dalle scuole e dagli ospedali» Alla Sardegna 35milioni per rimuovere l´amianto



ALGHERO - «Alla Sardegna 35milioni per rimuovere l'amianto da scuole e ospedali». Ad annunciarlo è la deputata algherese del Movimento 5 stelle Paola Deiana.



«L'Italia – prosegue Deiana - nella lotta all'amianto sconta un ritardo di molti anni, contiamo ancora tante, troppe vittime. La Sardegna, purtroppo, è una delle regioni maggiormente colpite da questa piaga».



«Oggi abbiamo segnato un punto importante in questa guerra: abbiamo stanziato 385milioni di euro per le Regioni per rimuovere finalmente l'amianto dalle scuole e dagli ospedali. Alla Sardegna sono stati assegnati più di 35milioni. Un ringraziamento particolare va al mio ministro Sergio Costa, sempre impegnato nelle giuste cause a favore dell'ambiente e della salute dei cittadini»¸conclude la deputata algherese.