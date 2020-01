Condividi | Red 20:02 Il manager dell´azienda algherese Nobento ha ritirato dalle mani di Carlo Verdone, a Roma, il prestigioso premio “100 ambasciatori nazionali”, riconoscimento che va alle aziende ed alle istituzioni che, con il loro operato, contribuiscono alla crescita del territorio, mettendo in pratica la valorizzazione del patrimonio umano e tecnologico delle comunità dove operano Andrea Alessandrini nominato ambasciatore nazionale



ALGHERO - Andrea Alessandrini è stato nominato ambasciatore nazionale. Il manager dell'azienda algherese Nobento ha ritirato dalle mani di Carlo Verdone, a Palazzo Madama, sede del Senato della Repubblica, il prestigioso premio “100 ambasciatori nazionali”, riconoscimento che va alle aziende ed alle istituzioni che, con il loro operato, contribuiscono alla crescita del territorio, mettendo in pratica la valorizzazione del patrimonio umano e tecnologico delle comunità dove operano. «Sono orgoglioso di aver contribuito alla valorizzazione del territorio algherese – spiega Alessandrini – facciamo impresa dove ci credono in pochi, abbiamo creato 150 posti di lavoro in tre anni, vogliamo crescere ancora, investire nel sociale e nel benessere dei nostri collaboratori».



Nobento opera nella produzione d’infissi ad alte prestazioni, sta continuando a crescere e qualche giorno fa ha inserito dieci nuovi collaboratori in linea di produzione, per rispondere al robusto aumento degli ordini. «Il nostro – prosegue il manager – è un mercato con altissime potenzialità di crescita, se le Istituzioni ci sostengono, con il nostro metodo di fare impresa contiamo di raddoppiare i posti di lavoro nel giro di tre anni». Unica azienda sarda premiata a Roma, Nobento era in compagnia di campioni dell’impresa nazionale come Lamborghini, Fincantieri ed Esselunga, simboli di un’Italia che va e che punta sulle sue eccellenze per lo sviluppo.



Gli ambasciatori nazionali sono cento protagonisti delle regioni italiane, aziende ed enti locali capaci di sfidare la crisi guardando al futuro, lungo quei sentieri dove la competitività fa leva sulla sostenibilità, la cultura, la creatività, sulla coesione sociale dei territori e delle comunità di cui le imprese sono espressione, strumento e rappresentazione, principio economico e identitario. Tutti valori a cui Nobento è molto attenta, legando a doppio filo il suo operato con i valori sociali e sostenibili più profondi. Il coinvolgimento, la reputazione e l’esperienza dei professionisti radicati nel territorio, possono aiutare la Sardegna e tutto il Paese, ad acquisire valore e trasformarsi in un punto di forza per la sua crescita e il miglioramento delle sue potenzialità.



Valorizzare un territorio significa anche connettere tecnologia e storia locale, cultura produttiva e ambiente, infrastrutture e gusto del luogo; significa renderlo più manifesto, più conosciuto, anche più solido e compiuto; significa considerarlo come un deposito di valori. Il territorio è realtà vivente, plurale e stratificata, densa e complessa, che si trasforma e va interpretata. L’Osservatorio delle eccellenze Italiane ed il comitato d’onore presieduto da Carlo Verdone hanno voluto riconoscere ad Alessandrini l’impegno ed i risultati raggiunti, la certificazione di un percorso ancora da completare che alla Nobento hanno chiaro.



Nella foto: un momento della premiazione Commenti ALGHERO - Andrea Alessandrini è stato nominato ambasciatore nazionale. Il manager dell'azienda algherese Nobento ha ritirato dalle mani di Carlo Verdone, a Palazzo Madama, sede del Senato della Repubblica, il prestigioso premio “100 ambasciatori nazionali”, riconoscimento che va alle aziende ed alle istituzioni che, con il loro operato, contribuiscono alla crescita del territorio, mettendo in pratica la valorizzazione del patrimonio umano e tecnologico delle comunità dove operano. «Sono orgoglioso di aver contribuito alla valorizzazione del territorio algherese – spiega Alessandrini – facciamo impresa dove ci credono in pochi, abbiamo creato 150 posti di lavoro in tre anni, vogliamo crescere ancora, investire nel sociale e nel benessere dei nostri collaboratori».Nobento opera nella produzione d’infissi ad alte prestazioni, sta continuando a crescere e qualche giorno fa ha inserito dieci nuovi collaboratori in linea di produzione, per rispondere al robusto aumento degli ordini. «Il nostro – prosegue il manager – è un mercato con altissime potenzialità di crescita, se le Istituzioni ci sostengono, con il nostro metodo di fare impresa contiamo di raddoppiare i posti di lavoro nel giro di tre anni». Unica azienda sarda premiata a Roma, Nobento era in compagnia di campioni dell’impresa nazionale come Lamborghini, Fincantieri ed Esselunga, simboli di un’Italia che va e che punta sulle sue eccellenze per lo sviluppo.Gli ambasciatori nazionali sono cento protagonisti delle regioni italiane, aziende ed enti locali capaci di sfidare la crisi guardando al futuro, lungo quei sentieri dove la competitività fa leva sulla sostenibilità, la cultura, la creatività, sulla coesione sociale dei territori e delle comunità di cui le imprese sono espressione, strumento e rappresentazione, principio economico e identitario. Tutti valori a cui Nobento è molto attenta, legando a doppio filo il suo operato con i valori sociali e sostenibili più profondi. Il coinvolgimento, la reputazione e l’esperienza dei professionisti radicati nel territorio, possono aiutare la Sardegna e tutto il Paese, ad acquisire valore e trasformarsi in un punto di forza per la sua crescita e il miglioramento delle sue potenzialità.Valorizzare un territorio significa anche connettere tecnologia e storia locale, cultura produttiva e ambiente, infrastrutture e gusto del luogo; significa renderlo più manifesto, più conosciuto, anche più solido e compiuto; significa considerarlo come un deposito di valori. Il territorio è realtà vivente, plurale e stratificata, densa e complessa, che si trasforma e va interpretata. L’Osservatorio delle eccellenze Italiane ed il comitato d’onore presieduto da Carlo Verdone hanno voluto riconoscere ad Alessandrini l’impegno ed i risultati raggiunti, la certificazione di un percorso ancora da completare che alla Nobento hanno chiaro.Nella foto: un momento della premiazione