(re)Generation con Cool Caddish e Balentia

ALGHERO - Sabato 15 Febbraio presso l'ex mercato ortofrutticolo di Alghero. E' la nuova data del (re)Generation, il contest ideato dalla Fondazione Alghero e dedicato ai generi rap e trap. L'annullamento della data inizialmente inserita tra i festeggiamenti del cap d'Any aveva generato qualche polemica [



Ma le novità non finiscono qui. Infatti la valente collaborazione con le scuole permetterà di realizzare una “masterclass” (sabato 15 febbrario ore 11.15 auditorium Liceo Scientifico) con ospiti due protagonisti del panorama regionale della musica oggetto del “Contest”, ovvero Cool Caddish e Balentia. Due realtà tra le più affermate in Sardegna e pure oltre in ambito hip-hop, rap e affini. Diverse le pubblicazioni, video, concerti e festival alle spalle degli artisti sardi che, come detto, faranno un incontro con gli studenti in cui si racconterà la storia del rap, trap e in generale hip-hop con le diramazioni sempre più apprezzate della street art.



La vera novità è che Cool Caddish e Balentia saranno anche gli ospiti musicali dell'evento serale. Entrambi proporranno un mini-set con alcuni tra i brani più famosi della loro carriera. Dunque, sei un appassionato di trap o rap? Sei un musicista di questi generi? Alghero Music (re)Generation cerca proprio te. Come? L'obiettivo è di sostenere la creatività di giovani autori che utilizzano linguaggi musicali contemporanei per raccontare la loro quotidianità, la città, i problemi sociali e culturali di una generazione alla quale è necessario dare voce e spazio, creando occasioni di libera espressione. Iscrizioni consentite da giovedì 23 gennaio, entro e non oltre lunedi 10 febbraio all'indirizzo mail comunicazione@fondazionealghero.it.