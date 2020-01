Aeroporto di Olbia in calo nel 2019

16:05 Sogeaal al rialzo +12,9% dicembre. Alghero, nel 2020 il rilancio L'aeroporto di Alghero chiude il 2019 in crescita +1,8% i passeggeri (1.390.379). In attesa della programmazione definitiva, 6 nuovi voli per il 2020 che si preannuncia tutto in positivo