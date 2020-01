Antonio Burruni 16:18 Domani, alle 12.30, i rossoblu sfideranno la vicecapolista Inter nel campionato di serie A. Tra gli isolani, assenti lo squalificato Pisacane e gli infortunati Cacciatore, Ceppitelli, Cerri, Pavoletti, Ragatzu e Rog Cagliari, lunch match a San Siro



CAGLIARI - Lunch match a San Siro per il Cagliari. Domani, domenica 26 gennaio, alle 12.30, i rossoblu sfideranno la vicecapolista Inter nel campionato di serie A. L'incontro sarà diretto dal signor Gianluca Manganiello di Pinerolo, coadiuvato dagli assistenti Fabiano Preti di Mantova e Marco Bresmes di Bergamo. Il quarto uomo sarà Ivano Pezzuto di Lecce, mentre gli addetti al Var saranno Luca Banti di Livorno e Sergio Righetti di Chiari.



Antonio Conte deve fare a meno dell'infortunato Brozovic e dello squalificato Candreva e dovrebbe affidarsi a Handanovic in porta; difesa a tre con Skriniar, De Vrij e Bastoni (o Godin); folto centrocampo con il neoacquisto Young (favorito su D'Ambrosio), l'ex cagliaritano Barella, Borja Valero, Sensi e Biraghi; tandem d'attacco Lukaku-Lautaro Martinez. In panchina anche Padelli, Berni, Ranocchia, Asamoah, Dimarco, Gagliardini, Moses (altro nuovo arrivato), Agoumè, Sanchez ed Esposito.



Tante assenze tragli ospiti: lo squalificato Pisacane e gli infortunati Cacciatore, Ceppitelli, Cerri, Pavoletti, Ragatzu e Rog. Rolando Maran dovrebbe schierare Olsen tra i pali (in ballottaggio con Cragno); Walukiewica e Klavan coppia centrale, con Faragò e Pellegrini esterni difensivi; centrocampo a tre con Cigarini tra Nandez e Ionita; Nainggolan e Joao Pedro alle spalle di Simeone. In panchina anche Rafael, Lykogiannis, Mattiello, Porru, Oliva, Birsa, Castro e Gagliano.



Partite della giornata:

Brescia-Milan 0-1 (giocata venerdì)

Spal-Bologna (sabato, 15)

Fiorentina-Genoa (18)

Torino-Atalanta (20.45)

Inter-Cagliari (domenica, 12.30)

Parma-Udinese (15)

Sampdoria-Sassuolo

Verona-Lecce

Roma-Lazio (18)

Napoli-Juventus (20.45)



Classifica: Juventus 51; Inter 47; Lazio* 45; Roma 38; Atalanta 35; Milan** 31; Cagliari 30; Parma 28; Torino 27; Verona* 26; Bologna, Fiorentina, Napoli ed Udinese 24; Sassuolo 22; Sampdoria 19; Lecce 16; Spal e Brescia** 15; Genoa 14. (* una partita in meno; ** una partita in più).



Nella foto (del Cagliari calcio): l'arbitro Gianluca Manganiello CAGLIARI - Lunch match a San Siro per il Cagliari. Domani, domenica 26 gennaio, alle 12.30, i rossoblu sfideranno la vicecapolista Inter nel campionato di serie A. L'incontro sarà diretto dal signor Gianluca Manganiello di Pinerolo, coadiuvato dagli assistenti Fabiano Preti di Mantova e Marco Bresmes di Bergamo. Il quarto uomo sarà Ivano Pezzuto di Lecce, mentre gli addetti al Var saranno Luca Banti di Livorno e Sergio Righetti di Chiari.Antonio Conte deve fare a meno dell'infortunato Brozovic e dello squalificato Candreva e dovrebbe affidarsi a Handanovic in porta; difesa a tre con Skriniar, De Vrij e Bastoni (o Godin); folto centrocampo con il neoacquisto Young (favorito su D'Ambrosio), l'ex cagliaritano Barella, Borja Valero, Sensi e Biraghi; tandem d'attacco Lukaku-Lautaro Martinez. In panchina anche Padelli, Berni, Ranocchia, Asamoah, Dimarco, Gagliardini, Moses (altro nuovo arrivato), Agoumè, Sanchez ed Esposito.Tante assenze tragli ospiti: lo squalificato Pisacane e gli infortunati Cacciatore, Ceppitelli, Cerri, Pavoletti, Ragatzu e Rog. Rolando Maran dovrebbe schierare Olsen tra i pali (in ballottaggio con Cragno); Walukiewica e Klavan coppia centrale, con Faragò e Pellegrini esterni difensivi; centrocampo a tre con Cigarini tra Nandez e Ionita; Nainggolan e Joao Pedro alle spalle di Simeone. In panchina anche Rafael, Lykogiannis, Mattiello, Porru, Oliva, Birsa, Castro e Gagliano.Brescia-Milan 0-1 (giocata venerdì)Spal-Bologna (sabato, 15)Fiorentina-Genoa (18)Torino-Atalanta (20.45)Inter-Cagliari (domenica, 12.30)Parma-Udinese (15)Sampdoria-SassuoloVerona-LecceRoma-Lazio (18)Napoli-Juventus (20.45)Juventus 51; Inter 47; Lazio* 45; Roma 38; Atalanta 35; Milan** 31; Cagliari 30; Parma 28; Torino 27; Verona* 26; Bologna, Fiorentina, Napoli ed Udinese 24; Sassuolo 22; Sampdoria 19; Lecce 16; Spal e Brescia** 15; Genoa 14. (* una partita in meno; ** una partita in più).Nella foto (del Cagliari calcio): l'arbitro Gianluca Manganiello