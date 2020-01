Red 22:18 Si sono tenute oggi le votazioni per il rinnovo del Comitato di quartiere “Centro storico-L´Alguer vella”. Il più votato è l´eterno Gavino Scala, seguito dall´amazzone del centro storico Costantina Deplano e dal presidente uscente Egidio Calciati Ecco il nuovo Comitato per il Centro storico di Alghero



ALGHERO - Si sono tenute oggi le votazioni per il rinnovo del Comitato di quartiere “Centro storico-L'Alguer vella”. Il più votato è l'eterno Gavino Scala (con 113 preferenze), seguito dall'amazzone del centro storico Costantina Deplano (87) e dal presidente uscente Egidio Calciati (68).



Il Comitato sarà complessivamente costituito da undici membri. Sono stati eletti anche Antonella Succu (con 63 voti), Carmelo Carboni (61), Alessandra Casu (55), Eleonora Carta (52), Roberto Barbieri (42), Antonio Francesco Puledda (32), Raffaele Caria (31) e Giovanni Battista De Rosa (28).



Complessivamente buona l'affluenza dei votanti, che fa capire la voglia di partecipazione espressa dagli abitanti del Centro storico algherese. In una prossima riunione, gli undici consiglieri decideranno le cariche statutarie.



