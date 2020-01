Cor 16:35 A Sassari indette le prove per tutori ed esperti in “Supporto allo staff tecnico-organizzativo”, “Esperto di grafica e comunicazione” ed “Esperto di Counseling” 10 tutor e 3 esperti: bandi in Università



Il secondo bando prevede tre differenti contratti di lavoro autonomo per le figure di “Supporto allo staff tecnico-organizzativo”, “Esperto di grafica e comunicazione” ed “Esperto di Counseling”. Per tutti si tratta di attività nell’ambito del POR FSE 2014-2020: “Orientamento all’istruzione universitaria o equivalente. Azioni di raccordo tra scuola e istituti di istruzione universitaria o equivalente per corsi preparatori di orientamento all’iscrizione universitario o equivalente, anche in rapporto alle esigenze del mondo del lavoro”. SASSARI - L'università di Sassari, con due distinti bandi, cerca 13 figure a cui somministrare un contratto di lavoro autonomo in svariati ambiti. Entrambi i bandi sono in scadenza il 31 gennaio 2020.Col primo l’Università ricerca 10 tutor di orientamento per svolgere le attività di informazione sui corsi di studio e sulla loro organizzazione, la gestione e organizzazione delle iniziative di orientamento nelle scuole superiori della Sardegna e per garantire il raccordo tra le stesse scuole e l’Università. Inoltre ci si dovrà occupare della gestione dell’intera fase di accoglienza dello studente neo-iscritto e garantire la totale assistenza e supporto. Il contratto offerto è per 18 mesi e prevede un importo lordo per ciascun vincitore di 27mila euro annui.Il secondo bando prevede tre differenti contratti di lavoro autonomo per le figure di “Supporto allo staff tecnico-organizzativo”, “Esperto di grafica e comunicazione” ed “Esperto di Counseling”. Per tutti si tratta di attività nell’ambito del POR FSE 2014-2020: “Orientamento all’istruzione universitaria o equivalente. Azioni di raccordo tra scuola e istituti di istruzione universitaria o equivalente per corsi preparatori di orientamento all’iscrizione universitario o equivalente, anche in rapporto alle esigenze del mondo del lavoro”.