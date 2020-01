Cor 18:55 Probabilmente a causa di una fatale distrazione, l´auto ha improvvisamente sbandando finendo la sua corsa contro il guard rail in prossimità di Quirra. Immediato l´allarme ed i soccorsi Coniugi feriti sulla Statale 125



MURAVERA - Terribile incidente sulla Statale 125, all'altezza del chilometro 60. Ad avere la peggio due coniugi cagliaritani.



Probabilmente a causa di una fatale distrazione, l'auto ha improvvisamente sbandando finendo la sua corsa contro il guard rail. Immediato l'allarme ed i soccorsi.



Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno provveduto a mettere in sicurezza la carreggiata. Semi distrutta l'auto sulla quale viaggiavano i due anziani. Gli accertamenti sono stati svolti dai carabinieri della locale stazione di San Vito. MURAVERA - Terribile incidente sulla Statale 125, all'altezza del chilometro 60. Ad avere la peggio due coniugi cagliaritani.Probabilmente a causa di una fatale distrazione, l'auto ha improvvisamente sbandando finendo la sua corsa contro il guard rail. Immediato l'allarme ed i soccorsi.Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno provveduto a mettere in sicurezza la carreggiata. Semi distrutta l'auto sulla quale viaggiavano i due anziani. Gli accertamenti sono stati svolti dai carabinieri della locale stazione di San Vito.