Caos aerei, a febbraio l´incontro con l´Ue

ALGHERO - E' sempre più stallo nei cieli della Sardegna. Dopo lo slittamento dell’incontro previsto per oggi, è stato fissato per lunedì 3 febbraio il tavolo tra la Regione e l’Unione Europea sulla continuità territoriale.



Al centro della discussione il piano scritto dall’assessorato ai Trasporti che riguarda una doppia tariffa per l’inverno e per l’estate. Sulla base dell'accettazione della proposta (da mettere poi a bando), l’Unione Europea deciderà l’eventuale proroga dell'attuale regime di continuità territoriale.



