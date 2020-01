Red 9:17 Saranno Carletto e i suoi mostri domani, ed i Cover garden sabato, i protagonisti degli ultimi due concerti in programma nel locale algherese, prima che il live club diventi un ristorante Closing party per il Miramare



ALGHERO - Il live club del Miramare di Alghero è pronto ad innovarsi ancora ed a trasformarsi in ristorante. Non prima però di aver dato le ultime possibilità al proprio pubblico di divertisti ancora una volta con la musica dal vivo. Il “closing party” del Miramare andrà in scena questo fine settimana con due concerti: domani, venerdì 31 gennaio, con Carletto e i suoi mostri; sabato 1 febbraio, con i Cover garden.



Entrambi i progetti musicali sono di casa nel locale della Riviera del corallo. Carletto e i suoi mostri è un power trio dalle sonorità pop-rock, capitanato Carlo Pieraccini, stimato musicista e cantante sassarese. Invece, i Cover garden sono la band algherese più apprezzata in tutta l’Isola, grazie al proprio spettacolo dal ritmo incandescente.



Ai gestori ed alla Direzione artistica del Miramare va dato atto di essere riusciti in questi anni a riportare con forza ad Alghero la cultura della musica dal vivo in elettrico. Il faro è stato il connubio vincente tra la professionalità dei musicisti coinvolti e la qualità dell’intrattenimento notturno proposto. La rassegna dei migliori tributi sardi dal titolo “Friday tribute Night”, il progetto “Miramare clubbing” basato sulla club culture, ed una programmazione completa con almeno due appuntamenti live nel fine settimana sono stati alcuni dei punti di forza per arrivare ai grandi risultati ottenuti.



