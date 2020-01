Antonio Burruni 18:24 Domani sera, i rossoblu ospiteranno i ducali al Sardegna Arena, nel match valido per il massimo campionato. Dirigerà l´incontro il signor Massimiliano Irrati di Pistoia Serie A: Cagliari ospita il Parma



CAGLIARI – Domani, sabato 1 febbraio, alle 18, alla Sardegna Arena, il Cagliari ospita il Parma nel match valido per il campionato di serie A. La sfida sarà diretta dal signor Massimiliano Irrati di Pistoia, coadiuvato dagli assistenti Stefano Del Giovane di Albano Laziale e Lorenzo Gori di Arezzo. Il quarto uomo sarà Alessandro Prontera di Bologna, mentre gli addetti al Var saranno Gianluca Aureliano di Bologna e Alessandro Costanzo di Orvieto.



Mister Maran, archiviati i mutamenti di mercato e privo degli infortunati Ceppitelli, Pavoletti, Ragatzu e Rog, dovrebbe affidarsi a Cragno tra i pali; Faragò (favorito su Cacciatore) e Pellegrini esterni difensivi, con Pisacane e Klavan coppia centrale; a centrocampo, Cigarini (preferito ad Oliva) tra Nandez e Ionita; Nainggolan e Joao Pedro alle spalle di Simeone. In panchina anche i portieri Olsen e Rafael; i difensori Lykogiannis, Mattiello e Walukiewicz; i centrocampisti Birsa e Ladinetti e l'attaccante Gagliano.



Roberto D'Aversa non può disporre di Gervinho, cessione last minute, e degli infortunati Inglese, Karamoh, Kulusevski, Scozzarella e Sepe, e dovrebbe schierare il neoacquisto Radu in porta; difesa a quattro con Darmian, Iacoponi, l'ex rossoblu Bruno Alves e Gagliolo; a centrocampo Kucka, Brugman (favorito su Barillà) e Hernani; tridente d'attacco con Kurtic, Corneliuss e Siligardi. In panchina anche i portieri Colombi e Corvi (nuovo arrivato); dei difensori Dermaku, Laurini e Pezzella; il centrocampista Grassi (recuperato da una gastroenterite) e l'attaccante Sprocati.



Nella foto (del Cagliari calcio): l'arbitro Massimiliano Irrati CAGLIARI – Domani, sabato 1 febbraio, alle 18, alla Sardegna Arena, il Cagliari ospita il Parma nel match valido per il campionato di serie A. La sfida sarà diretta dal signor Massimiliano Irrati di Pistoia, coadiuvato dagli assistenti Stefano Del Giovane di Albano Laziale e Lorenzo Gori di Arezzo. Il quarto uomo sarà Alessandro Prontera di Bologna, mentre gli addetti al Var saranno Gianluca Aureliano di Bologna e Alessandro Costanzo di Orvieto.Mister Maran, archiviati i mutamenti di mercato e privo degli infortunati Ceppitelli, Pavoletti, Ragatzu e Rog, dovrebbe affidarsi a Cragno tra i pali; Faragò (favorito su Cacciatore) e Pellegrini esterni difensivi, con Pisacane e Klavan coppia centrale; a centrocampo, Cigarini (preferito ad Oliva) tra Nandez e Ionita; Nainggolan e Joao Pedro alle spalle di Simeone. In panchina anche i portieri Olsen e Rafael; i difensori Lykogiannis, Mattiello e Walukiewicz; i centrocampisti Birsa e Ladinetti e l'attaccante Gagliano.Roberto D'Aversa non può disporre di Gervinho, cessione last minute, e degli infortunati Inglese, Karamoh, Kulusevski, Scozzarella e Sepe, e dovrebbe schierare il neoacquisto Radu in porta; difesa a quattro con Darmian, Iacoponi, l'ex rossoblu Bruno Alves e Gagliolo; a centrocampo Kucka, Brugman (favorito su Barillà) e Hernani; tridente d'attacco con Kurtic, Corneliuss e Siligardi. In panchina anche i portieri Colombi e Corvi (nuovo arrivato); dei difensori Dermaku, Laurini e Pezzella; il centrocampista Grassi (recuperato da una gastroenterite) e l'attaccante Sprocati.Nella foto (del Cagliari calcio): l'arbitro Massimiliano Irrati