Red 20:09 Oltre alle lezioni di lingua e cultura algherese, le conferenze e le classi di conversazione, da domani, prenderà il via il progetto musicale rivolto ai bambini dai sei ai dieci anni d´età Nuove attività per l´Escola de alguerés Pasqual Scanu



ALGHERO - Una nuova attività si aggiunge a quelle già offerte dal Centre cultural “Antoni Nughes”–Escola de alguerés “Pasqual Scanu”: oltre alle lezioni di lingua e cultura algherese, le conferenze e le classi di conversazione, da domani, sabato 1 febbraio, prenderà il via il progetto musicale rivolto ai bambini dai sei ai dieci anni d'età. Alla presentazione della “Escola de educació musical algueresa”, con inizio alle 17.30, in Via Sassari 125, verranno illustrati i corsi di musica gratuiti per i bambini della scuola primaria.



I corsi, inizialmente con cadenza settimanale, saranno tenuti da Franco Cano, maestro elementare, musicista ed esperto di didattica della musica. L’obiettivo principale del progetto è la riscoperta degli strumenti musicali tradizionali, ma sarà anche una grande occasione per socializzare, condividere esperienze, riscoprire l’algheresità attraverso la musica.



Per questo, oltre alla pratica strumentale, un ampio spazio verrà dedicato al canto corale, attingendo dal patrimonio della canzone popolare algherese. Per ulteriori informazioni, si può inviare una e-mail all'indirizzo web escola.algueres@tiscali.it o seguire la pagina Facebook @escoladealgueres. ALGHERO - Una nuova attività si aggiunge a quelle già offerte dal Centre cultural “Antoni Nughes”–Escola de alguerés “Pasqual Scanu”: oltre alle lezioni di lingua e cultura algherese, le conferenze e le classi di conversazione, da domani, sabato 1 febbraio, prenderà il via il progetto musicale rivolto ai bambini dai sei ai dieci anni d'età. Alla presentazione della “Escola de educació musical algueresa”, con inizio alle 17.30, in Via Sassari 125, verranno illustrati i corsi di musica gratuiti per i bambini della scuola primaria.I corsi, inizialmente con cadenza settimanale, saranno tenuti da Franco Cano, maestro elementare, musicista ed esperto di didattica della musica. L’obiettivo principale del progetto è la riscoperta degli strumenti musicali tradizionali, ma sarà anche una grande occasione per socializzare, condividere esperienze, riscoprire l’algheresità attraverso la musica.Per questo, oltre alla pratica strumentale, un ampio spazio verrà dedicato al canto corale, attingendo dal patrimonio della canzone popolare algherese. Per ulteriori informazioni, si può inviare una e-mail all'indirizzo web escola.algueres@tiscali.it o seguire la pagina Facebook @escoladealgueres.