Nuovo appuntamento con la Dottrina sociale

ALGHERO - La Dottrina sociale della Chiesa nel pontificato di Benedetto XVI e nella “Laudato Si’” di Papa Francesco è il tema che sarà trattato da Francesco Botturi oggi (lunedì), alle 18.30, nella Sala Conferenze della Parrocchia Santissimo Nome di Gesù, nel corso del ciclo di incontri organizzato dalla Diocesi di Alghero-Bosa, in collaborazione con l’Università Cattolica di Milano. Botturi è docente di Antropologia filosofica e filosofia morale nell'Ateneo milanese ed è un acuto studioso delle attuali problematiche sociali e giuridiche sul senso filosofico della vita, sulla pluralità delle culture, sul rapporto istituzioni e società.



Il suo apporto sarà pertanto prezioso ai fini di una lettura attenta dei fenomeni sociali tipici dell’uomo moderno. Degli aspetti strettamente storici che hanno caratterizzato il periodo che va dalla fine dell’Ottocento fino ai giorni d’oggi, aveva parlato nel primo incontro Giuseppe Zichi (docente dell'Università degli studi di Sassari), attento studioso delle dinamiche culturali e sociali susseguitesi negli ultimi due secoli di storia italiana e d europea.



Un arco temporale molto intenso e tormentato da due guerre mondiali, da genocidio degli ebrei ed, in ultimo, dal crollo del Comunismo dell’Unione Sovietica. «La Dottrina sociale della Chiesa ha qualcosa da proporre anche al non credente. È proprio con questo spirito che invitiamo, chiunque ne fosse interessato, ad aderire al corso»¸ chiosa Tonino Baldino.



