Red 16:17 Grande è stato lo stupore dei poliziotti, quando hanno intimato l’alt ad un veicolo il cui conducente, un 34enne, in tutta tranquillità, stava assaporando non una semplice sigaretta, ma uno spinello. Oltre al ritiro della patente ed al sequestro dell’autovettura, all´uomo sono stati sequestrati 5grammi di marijuana Al volante con spinello: fermato sassarese



SASSARI - Anche questo fine settimana, la Polizia Stradale di Sassari ha svolto una serie di controlli finalizzati al contrasto della guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Grande è stato lo stupore dei poliziotti, quando hanno intimato l’alt ad un veicolo il cui conducente, un 34enne, in tutta tranquillità, stava assaporando non una semplice sigaretta, ma uno spinello.



Accompagnato dagli agenti al locale Pronto soccorso, l'uomo è stato sottoposto ad accertamenti approfonditi, che hanno confermato lo stato di alterazione psicofisica per l’assunzione di sostanze stupefacenti. Oltre al ritiro della patente ed al sequestro dell’autovettura, al 34enne sono stati sequestrati 5grammi di marijuana.



Nel corso del week-end, nel territorio provinciale, le pattuglie della Sezione Stradale di Sassari, con l’ausilio di due pattuglie del Distaccamento di Macomer, hanno ritirato altre dodici patenti per guida in stato di ebbrezza alcolica. Sequestrati tre veicoli. SASSARI - Anche questo fine settimana, la Polizia Stradale di Sassari ha svolto una serie di controlli finalizzati al contrasto della guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Grande è stato lo stupore dei poliziotti, quando hanno intimato l’alt ad un veicolo il cui conducente, un 34enne, in tutta tranquillità, stava assaporando non una semplice sigaretta, ma uno spinello.Accompagnato dagli agenti al locale Pronto soccorso, l'uomo è stato sottoposto ad accertamenti approfonditi, che hanno confermato lo stato di alterazione psicofisica per l’assunzione di sostanze stupefacenti. Oltre al ritiro della patente ed al sequestro dell’autovettura, al 34enne sono stati sequestrati 5grammi di marijuana.Nel corso del week-end, nel territorio provinciale, le pattuglie della Sezione Stradale di Sassari, con l’ausilio di due pattuglie del Distaccamento di Macomer, hanno ritirato altre dodici patenti per guida in stato di ebbrezza alcolica. Sequestrati tre veicoli.