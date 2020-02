Cor 19:13 Primo giorno di chiusura delle operazioni di volo per l´aeroporto Costa Smeralda di Olbia e traffico passeggeri dirottato prevalentemente su Alghero. Operativi i bus giornalieri al costo di 19 euro Olbia, scalo chiuso: bus per Alghero



ALGHERO - L'aeroporto di Olbia resterà chiuso sino al 14 marzo, quando si riprenderà a volare dopo l'allungamento della pista di atterraggio da 2chilometri e mezzo a 2chilometri e 800 metri.



Per ridurre al minimo il disagio la Geasar, la società di gestione dello scalo di Olbia, ha previsto un servizio di bus navetta a pagamento che collegherà Olbia con l'aeroporto di Alghero nel periodo di chiusura. Il costo del trasporto da Olbia ad Alghero (136 km) è di 19 euro a tratta e per tutti coloro che usufruiranno della navetta il parcheggio dell'auto sarà gratuito in aeroporto.



L'alternativa è raggiungere lo scalo di Cagliari Cagliari: in questo caso la distanza è di 267km. Per tenere viva l'aerostazione del Costa Smeralda, la Geasar ha allestito una programmazione che consentirà di lasciare le porte aperte nella struttura aeroportuale durante i lavori in pista. Commenti ALGHERO - L'aeroporto di Olbia resterà chiuso sino al 14 marzo, quando si riprenderà a volare dopo l'allungamento della pista di atterraggio da 2chilometri e mezzo a 2chilometri e 800 metri.Per ridurre al minimo il disagio la Geasar, la società di gestione dello scalo di Olbia, ha previsto un servizio di bus navetta a pagamento che collegherà Olbia con l'aeroporto di Alghero nel periodo di chiusura. Il costo del trasporto da Olbia ad Alghero (136 km) è di 19 euro a tratta e per tutti coloro che usufruiranno della navetta il parcheggio dell'auto sarà gratuito in aeroporto.L'alternativa è raggiungere lo scalo di Cagliari Cagliari: in questo caso la distanza è di 267km. Per tenere viva l'aerostazione del Costa Smeralda, la Geasar ha allestito una programmazione che consentirà di lasciare le porte aperte nella struttura aeroportuale durante i lavori in pista.