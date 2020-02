Red 12:21 Lo ha dichiarato la vicepresidente della Regione autonoma della Sardegna ed assessore del Lavoro Alessandra Zedda, intervenendo in aula del Consiglio regionale sulla risoluzione, proposta dalla Seconda Commissione ed approvata all’unanimità, della vertenza Auchan Conad Auchan-Conad: nessun licenziamento nel 2020



CAGLIARI - «Scongiurati, per tutto il 2020, i licenziamenti dei 738 lavoratori Auchan». Lo ha dichiarato la vicepresidente della Regione autonoma della Sardegna ed assessore del Lavoro Alessandra Zedda, intervenendo in aula del Consiglio regionale sulla risoluzione, proposta dalla Seconda Commissione ed approvata all’unanimità, della vertenza Auchan Conad.



«L’impegno preso al Ministero del Lavoro, di concerto con la sottosegretaria del Mise Alessandra Todde, è stato tempestivamente mantenuto. Apprezziamo la disponibilità dell’azienda Conad ad aprire un confronto, in attesa della decisione dell’Antitrust, con le parti coinvolte e una partecipazione congiunta per trovare una risoluzione a questa vertenza a forte impatto economico-sociale»¸ dichiara Zedda.



«La nostra richiesta – prosegue l’esponente della Giunta Solinas - è quella che l’Autorità garante della concorrenza tenga conto delle condizioni logistiche che caratterizzano la Sardegna e che quindi si pronunci in maniera specifica e positiva rispetto a questa vertenza». Inoltre, l’assessore Zedda ha voluto precisare che si tratta di una partita aperta tra società private e che il ruolo della Regione può limitarsi solo ad agevolare la nuova impresa che intende salvaguardare il livello occupazionale.



