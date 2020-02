Cor 20:27 Torre di Porticciolo ricerca personale Il più grande Camping Village in Sardegna, ubicato ad Alghero nella splendida Riviera del Corallo, ricerca numerose figure lavorative per la stagione estiva 2020. Ecco come candidarsi



ALGHERO - Addetti ricevimento, Chef, addetti sala e addetti pulizie (per addetti ricevimento e addetti sala, è richiesta esplicitamente ottima conoscenza della lingua inglese). Torre del Porticciolo, il più grande Camping Village in Sardegna, ricerca numerose figure lavorative per la stagione estiva 2020. Il periodo di lavoro di riferimento sarà dal mese di maggio ad ottobre. Per avere la possibilità di lavorare in una della più grandi aziende del settore, con sicure opportunità di crescita e garanzie di curriculum, è possibile inviare la propria candidatura (con curriculum allegato), all'indirizzo mail unico: staff@torredelporticciolo.it.