Antonio Burruni 20:08 Serie A: Cagliari di scena a Genova Derby rossoblu per gli isolani, che domani pomeriggio giocheranno sul campo del Genoa il match valido per la 23esima giornata del massimo campionato. Dirige l´incontro il signor Gianpaolo Calvarese di Teramo







Nella foto (del Cagliari calcio): Gianpaolo Calvarese Commenti CAGLIARI – E' il rossoblu il tema della domenica calcistica isolana. Derby rossoblu, infatti, per il Cagliari, che domani, domenica 9 febbraio, alle 15, giocherà sul manto erboso del “Luigi Ferraris” contro il Genoa. Dirigerà l'incontro il signor Gianpaolo Calvarese di Teramo, coadiuvato dagli assistenti Mauro Vivenzi di Brescia e Valentino Fiorito di Salerno. Il quarto uomo sarà Lorenzo Maggioni di Lecco, mentre gli addetti al Var saranno Luca Pairetto di Nichelino e Pasquale De Meo di Foggia.Rolando Maran deve fare a meno dello squalificato Cigarini e degli infortunati Ceppitelli, Pavoletti e Rog, quindi dovrebbe affidarsi a Cragno tra i pali; difesa a quattro con Faragò a destra, Pellegrini a sinistra, con Klavan e Pisacane coppia centrale; a centrocampo, Oliva in cabina di regia, tra Nandez e Ionita, con Nainggolan e Joao Pedro a sostegno di Simeone. In panchina i portieri Olsen e Rafael; i difensori Cacciatore, Lykogiannis, Mattiello (recuperato) e Walukiewicz; i centrocampisti Birsa e Pereiro; gli attaccanti Paloschi e Ragatzu.Mister Nicola non può disporre degli squalificati Behrami e Romero e degli infortunati Lerager, Pajac e Zapata, e dovrebbe schierare Perin in porta; Biraschi, Soumaoro e Masiello in difesa; centrocampo folto con Ghiglione, Cassata, Schone, Sturaro e Criscito; coppia d'attacco Pandev-Sanabria. In panchina gli ex cagliaritani Marchetti e Barreca, poi Jandrei, Ankersen, Destro, Eriksson, Favilli, Goldaniga, Iago Falque (alla prima convocazione), Jagiello, Pinamonti e Radovanovic.Nella foto (del Cagliari calcio): Gianpaolo Calvarese