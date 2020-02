Cor 10:10 Alghero: antiquari in via Kennedy Il tradizionale mercatino dell´ultimo weeked di ogni mese sarà trasferito dal Forte della Maddalenetta nel tratto di via Kennedy ricompreso tra via XX Settembre e Largo San Francesco



Commenti ALGHERO - L'Amministrazione Conoci promuove il Mercatino dell’Antiquariato, del Collezionismo e dell’Artigianato che da anni si svolge ad Alghero nell'ultimo weekend di ogni mese e ne proroga la sperimentazione fino al 31 dicembre 2020. Ciò che cambia sarà la location: non più lo spazio fronte mura del Forte della Maddalenetta, bensì il primo tratto di Via Kennedy ricompreso tra la via XX Settembre a Largo San Francesco. Così ha deliberato nei giorni scorsi la Giunta comunale riunitasi a Porta Terra.