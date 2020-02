Red 13:06 Proposte benemerenze civiche entro venerdì Scadono venerdì 14 febbraio i termini per presentare le proposte di candidatura per le civiche benemerenze del Comune di Porto Torres. Privati cittadini, singolarmente o in gruppo, tramite comitati ed associazioni, possono sottoporre all´attenzione dell´Amministrazione comunale le proposte







PORTO TORRES - Scadono venerdì 14 febbraio i termini per presentare le proposte di candidatura per le civiche benemerenze del Comune di Porto Torres. Privati cittadini, singolarmente o in gruppo, tramite comitati ed associazioni, possono sottoporre all'attenzione dell'Amministrazione comunale le proposte, non vincolanti, per la concessione dell'onorificenza a personalità di Porto Torres che hanno svolto attività ed opere nella vita civile e sociale.La modulistica, scaricabile dalla home page del sito internet istituzionale dell'Ente, nella sezione "Avvisi e scadenze", dovrà essere consegnata all'Ufficio Protocollo di Piazza Umberto I o inviata alla PEC comune@pec.comune.porto-torres.ss.it. Il proponente dovrà indicare le motivazioni alla base della proposta di assegnazione ed una biografia del concittadino che intende candidare alla civica benemerenza.