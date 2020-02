Cor 16:45 Eventi Meta, bando contributi Tutte le associazioni ed enti privati potranno avanzare richiesta di contributo per la stagione primavera-estate 2020 (periodo aprile-settembre). La scadenza delle domande è fissata al 28 febbraio







Nella foto: vicepresidente e presidente della Fondazione Alghero, Pierpaolo Carta ed Andrea Delogu Commenti ALGHERO - La Fondazione Alghero - Musei Eventi Turismo Arte - ha pubblicato la manifestazione d'interesse per la concessione di contributi e benefici economici a persone ad enti pubblici e privati, per la stagione primavera- estate 2020 (periodo aprile-settembre). Le domande dovranno essere presentate entro il 28 febbraio.Potranno essere recapitate a mano presso la sede della Fondazione Alghero - Largo Lo Quarter– 07041 Alghero (1° piano – orari di ricevimento al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 13); a mezzo raccomandata; Via mail all’indirizzo info@fondazionealghero.it; a mezzo PEC all’indirizzo fondazionealghero@informapec.it.Tutte le domande dovranno essere firmate dal legale rappresentante e contenere una dettagliata relazione illustrativa delle attività da realizzare, con l'indicazione dei periodi e del luogo di svolgimento. La misura dei benefici finanziari concessa viene fissata dalla Fondazione entro il limite massimo del 50% dell’importo del preventivo dei costi e ritenuto congruo. Maggiori informazioni possono essere prese contattando gli uffici allo +39 079979054 – info@fondazionealghero.it.Nella foto: vicepresidente e presidente della Fondazione Alghero, Pierpaolo Carta ed Andrea Delogu