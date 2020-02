Red 17:12 Adotta uno scrittore arriva ad Alghero Piergiorgio Pulixi incontrerà gli allievi della scuola carceraria della Casa di reclusione, con gli studenti dell´Ipsar di Sassari. Il progetto del Salone internazionale del libro di Torino, sostenuto dall´Associazione delle Fondazioni di origine bancaria del Piemonte, in collaborazione con Fondazione con il sud, torna per la 18esima edizione ed arricchisce la sua offerta: trentacinque autori, ventidue scuole, dodici scuole carcerarie ed otto regioni italiane







Per il 2020, saranno coinvolti trentacinque autori per trentaquattro adozioni. Tra i tanti, Marco Malvaldi, Mario Calabresi, Mauro Berruto, Ernesto Ferrero, Bruno Gambarotta, Alessia Gazzola, Paolo di Paolo, Chiara Valerio e Piergiorio Pulixi. Proprio quest'ultimo, incontrerà gli allievi della scuola carceraria della Casa di reclusione di Alghero, con gli studenti dell'Ipsar di Sassari.



Saranno adottati da dieci scuole secondarie di secondo grado, quattro secondarie di primo grado, quattro primarie, due università, due scuole del Sud Italia, e dodici scuole carcerarie in tutta Italia. Il progetto si estende quest’anno ad otto regioni (Piemonte, Veneto, Campania, Sicilia, Basilicata, Puglia, Calabria e Sardegna) e, per la prima volta, vede la presenza di due scuole del sud Italia, oltre che dell’Università del Piemonte orientale.



