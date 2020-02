Cor 16:15 Air Italy, Mit: decisione inaccettabile La ministra dei Trasporti, Paola De Micheli, ha cercato all´ultimo minuto di sventare la serrata di Air Italy, per ora senza successo. Stop a tutti i collegamenti dal 26 febbraio







La notizia è una vera e propria bomba nel campo dei trasporti, tanto che la ministra dei trasporti, Paola De Micheli, ha cercato all'ultimo minuto di sventare la serrata, per ora senza successo.



«Non è accettabile la decisione di liquidare un'azienda di tali dimensioni senza informare prima il governo e senza valutare seriamente eventuali alternative», ha detto. «Pertanto mi aspetto che Air Italy sospenda la deliberazione fino all'incontro che possiamo già calendarizzare a partire dalle prossime ore».



