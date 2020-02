Red 8:13 Posidonia: via libera dalla Commissione La Commissione Ambiente del Consiglio regionale ha approvato il testo finale della proposta di legge 15/A, che è passato con trenta voti a favore, quindici contrari e sette astenuti







I Progressisti hanno votato contro, perchè «contrari all’uso di mezzi meccanici per la rimozione della posidonia. In questo testo non c’è traccia di salvaguardia delle nostre coste ma di un sistema che a lungo andare sarà controproducente per le nostre coste, anche al netto delle modifiche che proponiamo. Questo testo sarà impugnato». Lo stesso gruppo ha sottolineato come sia «pazzesco che si voglia autorizzare il titolare della concessione al recupero e allo smaltimento della posidonia» e che «Saranno insufficienti le risorse economiche a disposizione, questa legge è irrealizzabile e sarà impugnata. Anche perché non è il Consiglio regionale che decide che cosa è rifiuto speciale», «Spero che questo testo di legge abbia vita breve». Approvato, invece, l’emendamento con il quale si pone in capo alla Regione autonoma della Sardegna l’obbligo di redigere il Piano di gestione della posidonia con l’indicazione di schede puntuali dei singoli siti di interesse regionale e comunale. Secondo i Riformatori sardi, «la legge consentirà ai Comuni di risolvere un problema che si ripresenta ciclicamente da decenni impedendo uno sfruttamento virtuoso degli arenili».



