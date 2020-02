Turismo: Sardegna in vetrina a Tel Aviv

10/2/2020 Inaugurata la Bit 2020 Con la cerimonia ufficiale del taglio del nastro, ieri mattina a Fieramilanocity, ha preso il via la 40esima edizione della Borsa internazionale del Turismo di Milano. «Sostenibilità, identità e innovazione per promuovere la Sardegna, destinazione ideale per tutto l’anno», dichiara il governatore dell´Isola Christian Solinas