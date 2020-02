Red 10:18 Sabato, raccolta sangue ad Alghero L´Avis comunale ha programmato la prima giornata di raccolta sangue nelle scuole per il 2020. La mattina del 15 febbraio, l´autoemoteca con l´equipe medica dell´Avis provinciale sarà presente nella scuola elementare di Via Giovanni XXIII







