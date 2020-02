Red 15:16 Dolianova: scomparsi due fratelli Davide e Massimiliano Mirabello, rispettivamente di 40 e 36 anni, sono usciti di casa insieme domenica pomeriggio e, da quel momento, non hanno dato più notizie



DOLIANOVA – Scomparsi due fratelli a Dolianova. Davide e Massimiliano Mirabello, rispettivamente di 40 e 36 anni, sono usciti di casa insieme domenica pomeriggio e, da quel momento, non hanno dato più notizie.



I familiari hanno denunciato la scomparsa dei congiunti ai Carabinieri della locale Compagnia. Prontamente sono scattate le indagini. Avviato il piano per le persone scomparse a cura della prefettura di Cagliari.