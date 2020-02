Red 10:28 Burraco: beneficenza ad Alghero Il Club Amici del burraco di Alghero ed i Lions di Alghero, Ittiri e Sassari Monte Oro organizzano un torneo di beneficenza. L´appuntamento è per domenica pomeriggio, nella sala Blau dell’Hotel Catalunya







«Lo scopo dell’iniziativa comune è quello di raccogliere fondi per due importanti strutture»¸ spiega il presidente del Club del burraco Mariella Cuneo Ferrara. La prima è l’Unità operativa complessa di Recupero e riabilitazione funzionale dell’Ospedale Marino di Alghero, diretta da Silvano Camerada. L’altra struttura a cui è dedicato il service è l’Istituto Santi Angeli di Sassari.



Per quanto riguarda l’Unità di riabilitazione, l'obbiettivo è l’acquisto di un macchinario necessario ed utilissimo, un ecografo che permette la rilevazione del ristagno urinario nei pazienti. È un macchinario costoso e, forse, ci vorrà più di un’iniziativa per riuscire a comprarlo, ma si inizierà a raccogliere fondi nella speranza si riesca ad acquistarlo subito. Per la Casa Santi Angeli, struttura di accoglienza per i bambini più sfortunati, una parte dei fondi che si ricaverà con il torneo servirà ad acquistare beni e materiale didattico per i bambini che vengono seguiti nel dopo scuola dalle insegnanti e dai volontari della Casa. L’Opera, che iniziò il suo cammino nel 1927, ha trovato nuova vita qualche anno fa, con l’apertura della scuola primavera e l’asilo nido.



