Red 20:06 Messa di commiato per Madonna di Loreto La funzione verrà celebrata domani mattina, nel Business centre dell´aeroporto Mario Mameli di Cagliari, dall’arcivescovo di Cagliari Giuseppe Baturi. L´effige resterà nella Cappella dello scalo fino a martedì







L’effige della Beata Vergine Maria di Loreto, giunta ad Elmas il 28 gennaio, nell’ambito delle iniziative coordinate dall’Ente nazionale per l’aviazione civile ed Assaeroporti, in collaborazione con le società di gestione aeroportuale ed Alitalia per il Giubileo Lauretano, è stata accolta nella cappella dello scalo cagliaritano dove resterà fino a martedì 18 febbraio. Prevista la presenza di autorità ed operatori aeroportuali. Commenti CAGLIARI – Domani, venerdì 14 febbraio, alle 11, nel Business centre al secondo piano dell’aeroporto “Mario Mameli” di Cagliari, verrà celebrata la Santa Messa di commiato del simulacro della Madonna di Loreto. Il rito verrà celebrato dall’arcivescovo di Cagliari Giuseppe Baturi.L’effige della Beata Vergine Maria di Loreto, giunta ad Elmas il 28 gennaio, nell’ambito delle iniziative coordinate dall’Ente nazionale per l’aviazione civile ed Assaeroporti, in collaborazione con le società di gestione aeroportuale ed Alitalia per il Giubileo Lauretano, è stata accolta nella cappella dello scalo cagliaritano dove resterà fino a martedì 18 febbraio. Prevista la presenza di autorità ed operatori aeroportuali.