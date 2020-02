Cor 10:16 "Woman in Love", il cocktail di Dario Olmeo Il nuovo cocktail ideato dal barchef algherese Dario Olmeo e dedicato a tutte le donne per la giornata di San Valentino. Un long drink, il cui nome si ispira al famoso brano scritto da Barry e Robin Gibb dei Bee Gees



Commenti ALGHERO – Si chiama "Woman in Love" il nuovo cocktail ideato dal barchef algherese Dario Olmeo e dedicato a tutte le donne per la giornata di San Valentino. Un long drink, il cui nome si ispira al famoso brano scritto da Barry e Robin Gibb dei Bee Gees e interpretato da Barbra Streisand, preparato con la tecnica Shake and Strain in una combinazione semplice fruttata, ma allo stesso tempo vincente, fresca, elegantemente equilibrata che va a creare una alchimia con tutti gli ingredienti. Dario Olmeo è partito da una base alcolica di vodka liscia, a questa ha aggiunto liquore rosolio di violetta, shrub alle fragole frutto della passione, succo al pompelmo rosa e come top velluto di Biancosarti e fiori commestibili. Per completare il cocktail, il barchef algherese ha scelto un side innovativo composto da una capsula di alginato, alcolica, al maracuja e lychee.