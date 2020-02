Antonio Burruni 20:26 Serie A: il Cagliari ospita il Napoli Domani sera, la Sardegna arena ospiterà il match tra isolani e partenopei, valido per la 24esima giornata del massimo campionato. Mister Maran deve fare a meno dello squalificato Nainggolan e degli infortunati Cacciatore, Faragò e Pavoletti







Mister Maran deve fare a meno dello squalificato Nainggolan e degli infortunati Cacciatore, Faragò e Pavoletti, quindi schiererà Cragno (favorito su Olsen) tra i pali; Pisacane e Klavan coppia centrale, con Mattiello a destra e Pellegrini a sinistra; Cigarini torna in cabina di regia, tra Nandez e Ionita, con Pereiro (o Birsa) e Joao Pedro alle spalle di Simeone. In panchina anche il portiere Rafael, i difensori Ceppitelli, Lykogiannis e Walukiewicz, il centrocampista Oliva e gli attaccanti Paloschi e Ragatzu.



Gennaro Gattuso non può disporre di Allan (che ha visto allenarsi male) e degli infortunati Lozano, Malcuit, Milik e Younes, e dovrebbe affidarsi ad Ospina in porta; difesa a quattro con Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic (favorito su Hysaj) e Mario Rui; centrocampo con Zielinski, Demme e Fabian Ruiz; tridente d'attacco con Callejon (o Politano), Mertens ed Elmas. In panchina anche i portieri Karnezis e Meret; i difensori Ghoulam e Luperto; il centrocampista Lobotka e gli attaccanti Insigne e Llorente.



Partite della 24esima giornata:

Lecce-Spal 2-1 (giocata sabato)

Bologna-Genoa (sabato, 18)

Atalanta-Roma (20.45)

Udinese-Verona (domenica, 12.30)

Juventus-Brescia (15)

Sampdoria-Fiorentina

Sassuolo-Parma

Cagliari-Napoli (18)

Lazio-Inter (20.45)

Milan-Torino (lunedì, 20.45)



Classifica: Inter e Juventus 54; Lazio 53; Atalanta 42; Roma 39; Verona 34; Bologna 33; Cagliari, Milan e Parma 32; Napoli 30; Sassuolo 29; Torino 27; Fiorentina, Udinese e Lecce* 25; Sampdoria 23; Genoa 19; Brescia 16; Spal* 15. (* una partita in più). Commenti CAGLIARI - Il Cagliari ospita il Napoli. Domani, domenica 16 febbraio, alle 18, la Sardegna arena ospiterà il match tra Cagliari e Napoli, valido per la 24esima giornata del massimo campionato. Dirigerà l'incontro il signor Daniele Doveri di Roma, coadiuvato dagli assistenti Stefano Del Giovane di Albano Laziale e Filippo Valeriani di Ravenna. Il quarto uomo sarà Davide Ghersini di Genova, mentre gli addetti al Var saranno Gianpaolo Calvarese di Teramo ed Alberto Tegoni di Milano.Mister Maran deve fare a meno dello squalificato Nainggolan e degli infortunati Cacciatore, Faragò e Pavoletti, quindi schiererà Cragno (favorito su Olsen) tra i pali; Pisacane e Klavan coppia centrale, con Mattiello a destra e Pellegrini a sinistra; Cigarini torna in cabina di regia, tra Nandez e Ionita, con Pereiro (o Birsa) e Joao Pedro alle spalle di Simeone. In panchina anche il portiere Rafael, i difensori Ceppitelli, Lykogiannis e Walukiewicz, il centrocampista Oliva e gli attaccanti Paloschi e Ragatzu.Gennaro Gattuso non può disporre di Allan (che ha visto allenarsi male) e degli infortunati Lozano, Malcuit, Milik e Younes, e dovrebbe affidarsi ad Ospina in porta; difesa a quattro con Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic (favorito su Hysaj) e Mario Rui; centrocampo con Zielinski, Demme e Fabian Ruiz; tridente d'attacco con Callejon (o Politano), Mertens ed Elmas. In panchina anche i portieri Karnezis e Meret; i difensori Ghoulam e Luperto; il centrocampista Lobotka e gli attaccanti Insigne e Llorente.Lecce-Spal 2-1 (giocata sabato)Bologna-Genoa (sabato, 18)Atalanta-Roma (20.45)Udinese-Verona (domenica, 12.30)Juventus-Brescia (15)Sampdoria-FiorentinaSassuolo-ParmaCagliari-Napoli (18)Lazio-Inter (20.45)Milan-Torino (lunedì, 20.45)Inter e Juventus 54; Lazio 53; Atalanta 42; Roma 39; Verona 34; Bologna 33; Cagliari, Milan e Parma 32; Napoli 30; Sassuolo 29; Torino 27; Fiorentina, Udinese e Lecce* 25; Sampdoria 23; Genoa 19; Brescia 16; Spal* 15. (* una partita in più).