Regione: avviso pubblico Bonus occupazione

CAGLIARI - L'avviso dei Bonus occupazionali, che fanno parte del programma Tvb Sardegna Lavoro (orientamento, rafforzamento delle competenze e occupazione) e che mirano al taglio del costo del lavoro, con relativa rettifica, Linee guida e modulistica, è stato approvato e pubblicato sul sito internet Sardegna lavoro. «La misura dei bonus individuata nel programma è un'ottima opportunità rivolta alle aziende per rilanciare l'impresa sarda e favorire l'occupazione nel nostro territorio», ha commentato l'assessore regionale del Lavoro e formazione Alessandra Zedda.«L'impegno della Regione è incentrato a sostenere e incentivare le imprese che assumono giovani e disoccupati e dare un forte impulso al mercato del lavoro», ha concluso l'esponente della Giunta Solinas. Le domande a sportello possono essere presentate sulla piattaforma telematica messa a disposizione dall'Amministrazione regionale, mentre le informazioni e gli adempimenti connessi per le imprese che presentano le istanze si trovano nell'area riservata.Nella foto: l'assessore regionale Alessandra Zedda