Calcio femminile: la Torres esonera Desole

Nella foto: Mario Desole con il presidente Andrea Budroni Commenti SASSARI - «L’ Fc Sassari Torres femminile comunica di avere sollevato Mario Desole dall'incarico di allenatore della Prima squadra». La società rossoblu, dopo il pareggio per 1-1 ad Arezzo nel match valido per il girone C del campionato di serie C, ha deciso di esonerare l'allenatore.«A mister Desole vanno i ringraziamenti per il lavoro svolto sin dal primo giorno con impegno, serietà e correttezza professionale. Il più sentito in bocca al lupo per la continuazione della carriera», le parole dedicate al tecnico uscente.La Torres ha anche deciso di interrompere «i rapporti professionali con il prof. Massimo Sole, al quale vanno i ringraziamenti per l’operato fin qui svolto». Nelle prossime ore, la società annuncerà i componenti del nuovo Staff tecnico.Nella foto: Mario Desole con il presidente Andrea Budroni