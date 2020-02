Red 23:03 Boom di presenze al Festival della birra e cibo km0 Il successo del primo festival di “Birras de Sardigna”, associazione che ha promosso la due giorni in collaborazione con Coldiretti e Campagna amica Nuoro Ogliastra (e l’associazione Mousikè che si occupata della logistica) è riassunto in due dati: 1560litri di birra spillati e 1200 pasti







Numeri da grandi eventi per due giorni di divertimento accompagnati da cibo buono, locale ed a chilometro zero e birra artigianale “made in Sardinia”. I locali dell’ex artiglieria, concesse dall’Amministrazione comunale, che aveva già ospitato la due giorni “L'Isola buona-La Terra dei tesori”, organizzato da Coldiretti e Campagna amica Nuoro Ogliastra, si è dimostrata ancora una volta sede nel centro città, ideale per le serate del gusto, accogliente e spaziosa.



«Una bellissima iniziativa che premia le sinergie del buon cibo nate tra i nostri allevatori e agricoltori e gli artigiani della birra – afferma il presidente di Coldiretti Nuoro Ogliastra Leonardo Salis - Sono stati due giorni di svago, ma di grande socialità e attente alla territorialità e al cibo di stagione. A Nuoro, grazie al nostro mercato di Campagna Amica dell’Exmè, stiamo trovando molte alleanze proprio intorno ai prodotto agroalimentari a chilometro zero. Oggi con l’associazione Birras de Sardigna, ma ne abbiamo create altrettante forti con i ristoratori di città ,grazie ai “Racconti di Campagna amica” e con le scuole con il programma di “Educazione alla Campagna amica”, con gli artigiani e le Amministrazioni comunali della provincia con “I Percorsi di Campagna amica” cominciati con il sostegno alla candidatura di Nuoro a Capitale della cultura e diventati ormai un appuntamento fisso nell’Exmè, dove teniamo il mercato coperto».



